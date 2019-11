Gleich zwei "Heimteams" beim Liga-Duell Sturm - WAC

Auf den WAC wartet am Samstag (17.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga ein etwas ungewöhnliches Auswärtsspiel. Die Kärntner treten gegen Sturm Graz als Gast in der Merkur Arena an, wo sie fünf Tage später in der Europa League gegen Basaksehir Istanbul in der Kabine der Heimmannschaft Platz nehmen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER WAC-Trainer Gerhard Struber spielt ganz gern in Graz