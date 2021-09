Goalie-Debatte in Altach vor Heimspiel gegen Ried

Mit Sorgen auf der Torhüter-Position geht der SCR Altach ins Heimspiel der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die SV Ried. Einser-Goalie Tino Casali sowie sein Stellvertreter Jakob Odehnal sind verletzt, der vor der Saison zur Nummer drei degradierte Martin Kobras kommt damit zu seinem zweiten Saison-Einsatz. Gegner Ried gehört bisher zu den positiven Überraschungen der Saison, der Tabellen-Dritte will auch in Vorarlberg punkten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Torhüter-Probleme im Ländle - Kobras kehrt ins Tor zurück