Goalie Gütlbauer wechselt zum WAC

Tormann Lukas Gütlbauer versucht sich kommende Saison wieder in der Fußball-Bundesliga. Der 21-Jährige, in der abgelaufenen Spielzeit für Zweitligist FAC eine verlässliche Größe im Tor, wechselte von seinem Stammclub Ried zum WAC. Das gaben die beiden Clubs am Mittwoch bekannt. Bei den Kärntnern unterschrieb der 1,91-m-Mann einen Zweijahresvertrag. Er wird sich mit dem ebenfalls neu geholten Deutschen Hendrik Bonmann (28/Würzburger Kickers) um das Einserleiberl matchen.