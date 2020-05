Grgic fehlt WSG Tirol im Abstiegskampf

Fußball-Bundesligist WSG Tirol muss zumindest in der ersten Phase der ab Dienstag beginnenden Qualifikationsrunde auf Schlüsselspieler Lukas Grgic verzichten. Der 24-jährige Oberösterreicher liegt nach an einer akuten Blinddarm-Operation in Wels im Krankenhaus, wie die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag berichtete und berichtete von wenig Hoffnung, noch im Abstiegskampf eingreifen zu können.

"Ich bin am Mittwoch nur noch auf allen Vieren herumgekrochen, meine Frau hat mich dann ins Spital gebracht. Es war höchste Zeit und kurz vor dem Durchbruch", wurde Grgic zitiert. Quelle: APA