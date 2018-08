Großbaustelle Sturm: Vogel baute vor Packderby am Fundament

Sturm Graz wartet unter Trainer Heiko Vogel noch auf den Premieren-Punkt gegen den WAC. Die Vorzeichen für ein Grazer Erfolgserlebnis sind auch vor der 5. Bundesliga-Runde am Samstag (17.00 Uhr) in Wolfsberg schwierig: Bei Sturm weht ein Tief, beim WAC ein Hoch. Vogel versuchte die löchrige Defensive zu stabilisieren. WAC-Coach Christian Ilzer will dem Favoriten keinen Raum zur Entfaltung geben.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Trainer Vogel hatte diesmal mehr Zeit zur Verfügung