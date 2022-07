Grubers Last-Minute-Tor rettet Austria 1:1 gegen den LASK

Ein Last-Minute-Tor hat der Wiener Austria den ersten Punkt der neuen Saison der Fußball-Bundesliga beschert. Ausgerechnet Andreas Gruber traf am Sonntag beim 1:1 (0:0) gegen seinen Ex-Club LASK in der 88. Minute, nachdem Marin Ljubicic die Gäste in Führung gebracht hatte (67.). Das Remis in einer lange chancenarmen Partie war durchaus verdient, dennoch liegt die sanktionierte Austria nach wie vor "im Minus".

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Die Austria (Bild: Manfred Fischer) rettete einen Punkt