David Gugganig kehrt nach zwei Saisonen beim Wolfsberger AC zur WSG Tirol zurück. Das gaben die Wattener am Samstag bekannt. Der 26-jährige Innenverteidiger kickte bereits von 2017 bis 2021 für die WSG und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Gugganig unterschrieb nun ein langfristiges Arbeitspapier.

BILD: SN/GEPA PICTURES David Gugganig (r.) wechselt zu seinem alten Verein.