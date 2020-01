Haaland erhielt Pokal als Österreichs Fußballer des Jahres

Vier Tage nach seinem Traumdebüt für Borussia Dortmund ist Erling Haaland noch einmal für seine erfolgreiche Zeit in Österreich geehrt worden. Der 19-jährige Norweger erhielt am Mittwoch in Dortmund von APA-Sportchef Stefan Grüneis den Pokal für Österreichs Fußballer des Jahres 2019 überreicht.

SN/APA (dpa)/Stefan Puchner Erling Haaland schlug in Dortmund ein wie eine Bombe