Haaland rettet 1:1 im Test for Red Bull Salzburg

Erst eine Minute vor Schluss hat Erling Haaland für Fußballmeister Red Bull Salzburg im Testspiel gegen Arsenal Tula den Ausgleich zum 1:1 geschafft.

Im Spiel gegen den Sechsten der russischen Premier League in Bramberg scheiterten die Bullen vor allem an ihrer mageren Chancenverwertung. Tula ging praktisch mit dem Pausenpfiff in Führung. Nach zahlreichen erfolglosen Anläufen aufs Tor der Russen wendete Erling Haaland in der 89. Minute mit seinem Tor zum 1:1 doch noch die drohende zweite Niederlage in Folge unter Trainer Jesse Marsch ab.

Im dritten Testmatch spielte zu Beginn die "A-Elf" mit den Routiniers um Andreas Ulmer, André Ramalho und Zlatko Junuzovic. Nach der Pause kamen zahlreiche Ergänzungsspieler und die Aushilfskräfte vom FC Liefering zum Einsatz. Haaland war wegen der U20-WM später ins Training eingestiegen. Bei dem Nachwuchsturnier in Polen hatte er mit neun Treffern beim kuriosen 12:0-Sieg Norwegens gegen Honduras die Torschützenkrone erobert.

Nächster Testgegner ist am Freitag in Leogang Feyenoord Rotterdam.

Red Bull Salzburg: Der Sommerfahrplan

24. Juni 16:00 Uhr Start Mannschaftstraining Taxham 28. Juni 18:30 Uhr Testspiel gg. SV Kirchanschöring 3:0 Kirchanschöring 29. Juni bis 06. Juli Trainingslager Bramberg/Wildkogel 03. Juli 18:30 Uhr Testspiel gegen ZSKA Sofia 0:1 Saalfelden 06. Juli 16:00 Uhr Testspiel gegen Arsenal Tula Bramberg 12. Juli 18:30 Uhr Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam Leogang 13. Juli 18:00 Uhr Testspiel gegen SK Vorwärts Steyr Steyr 20./21. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup, Parndorf - RB Salzburg Parndorf 23. Juli 18:30 Uhr Testspiel gegen Kayserispor Oberhofen/Irrsee 26. Juli 20.45 Uhr 1. Runde Tipico Bundesliga, Rapid - RB Salzburg Wien 31. Juli 20.00 Uhr Testspiel gegen FC Chelsea Red Bull Arena

