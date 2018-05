Haidara-Wechsel nach Leipzig soll fix sein

Das Saisonfinale für Fußballmeister Red Bull Salzburg wird zugleich die Abschiedsvorstellung von Amadou Haidara. Der Mittelfeldspieler soll laut deutschen Medienberichten bei RB Leipzig unterschrieben haben.

Gegen Austria Wien geht es für die Bullen am Sonntag nur noch um die Statistik und den Ausbau des Punkterekords in der Bundesliga. Neben zahlreichen jungen Debütanten wie Luca Meisl oder Dominik Szoboszlai wird ein anderer Youngster wohl zum letzten Mal im Salzburger Red-Bull-Dress einlaufen. Ab der kommenden Saison ändert sich für Amadou Haidara (20) aber nur das Wappen, wenn es nach "Bild" geht. Das deutsche Massenblatt meldete am Samstag den Transfer zwischen den Schwesterclubs bereits als vollzogen. Haidara soll in Leipzig rasch den Abgang von Naby Keita zum FC Liverpool vergessen machen. Auch Keita war von Salzburg nach Leipzig gewechselt.

"Doudou" Haidara kam 2016 aus seiner Heimat Mali nach Salzburg. Beim Farmteam FC Liefering zeigte er sofort, was er kann. Er gehörte 2017 auch dem Siegerteam in der Youth League unter Trainer Marco Rose an. Starke Vorstellungen in der sensationellen Europa-League-Saison von Red Bull Salzburg überzeugten die Verantwortlichen in Leipzig wohl endgültig. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Olympique Marseille, das für die Salzburg so unglücklich endete, erzielte Haidara nach einem sehenswerten Solo das 1:0. Auch englische Clubs sollen um den technisch starken Afrikaner gebuhlt haben. Haidara, der noch Vertrag bis 2021 in Salzburg hat, dürfte rund 10 bis 12 Millionen Euro Ablöse kosten.

