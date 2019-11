Hartberg besiegte Altach in Unterzahl 2:1

Der TSV Hartberg hat sich der Meisterrunde der Fußball-Bundesliga weiter angenährt. Die Steirer verwandelten am Sonntag gegen den SCR Altach in Unterzahl einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg und haben damit schon acht Punkte Vorsprung auf die siebentplatzierte Austria, die am Samstag in Wien der nächste Gegner ist.

SN/APA (EXPA/Angerer)/EXPA/DOMINIK Die Hartberger drehten zu zehnt 0:1-Rückstand