Hartberg drehte 0:2 bei Admira noch zum Sieg

Der TSV Hartberg hat bei der Admira nach einem 0:2-Rückstand nach nicht einmal 20 Minuten noch die drei Zähler eingefahren. Die Oststeirer holten mit einem 3:2 (1:2) in der Südstadt am Samstag den zweiten Saisonsieg. Der eingewechselte Seifedin Chabbi traf in der 87. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor entscheidend. Die Admira bleibt nach der fünften Niederlage in Folge Schlusslicht, Hartberg ist vorerst Siebenter.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER Am Ende schlug Hartberg die Admira 3:2