Hartberg empfängt noch ungeschlagenen Angstgegner Klagenfurt

Der TSV Hartberg empfängt am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) in der fünften Runde Angstgegner Austria Klagenfurt. In allen vier Duellen in der Fußball-Bundesliga blieben die Steirer ohne Punktgewinn, zudem reisen die bisher ungeschlagenen Violetten mit reichlich Selbstvertrauen in die Oststeiermark. "Es wird sehr herausfordernd. Sie haben gute Spieler in den Reihen und sind sehr gefestigt. Ich erwarte ein interessantes Spiel", blickte Hartberg-Trainer Markus Schopp voraus.

Die Steirer haben nach vier Spieltagen ebenso viele Punkte auf dem Konto. Nach dem Geschmack von Schopp könnte die Ausbeute durchaus besser sein. "Wenn ich sage, ich bin überhaupt nicht zufrieden, dann würde ich lügen. Mit den Resultaten bin ich aber nur bedingt zufrieden", betonte der 49-jährige Grazer, dessen Team in den ersten beiden Partien jeweils einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt hatte. Danach folgten ein imposanter Auswärtssieg bei Rapid (1:0) und zuletzt eine 1:5-Watschen gegen Ligakrösus Salzburg - trotz starker erster Hälfte. Schon eher zufrieden zeigte sich Schopp mit der bisherigen Entwicklung seines Teams in der noch jungen Spielzeit. Mit Klagenfurt warte laut dem Trainer nun eine Mannschaft, die ein "bisserl unter dem Radar" läuft und mit Peter Pacult "einen überragenden Trainer" hat. Für die nötigen Tore auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg soll wieder Maximilian Entrup sorgen. Der 26-jährige Angreifer kickte in der abgelaufenen Saison noch in der Regionalliga, stellte sein Können mit starken Leistungen samt dreier Treffer in den ersten Runden bereits unter Beweis. "Er möchte seine Chance nun absolut nützen. Das sieht man nicht nur in den Spielen, sondern auch in den Trainingseinheiten", sagte Schopp, dem bis auf den langzeitverletzten Ersatztormann Fabian Ehmann der komplette Kader zur Verfügung steht. Als neue Nummer zwei im Tor wurde jüngst der Ex-Rapidler Tobias Knoflach verpflichtet. Klagenfurt steht indes nach vier Spielen weiter ohne Niederlage da. Einem Auftaktsieg bei der WSG Tirol ließen die Klagenfurter jeweils Punkteteilungen gegen den WAC, Sturm und Altach folgen. "Wenn mir einer gesagt hätte, dass wir nach vier Spielen sechs Punkte haben, hätte ich das vor Meisterschaftsbeginn sofort unterschrieben", sagte Trainer Pacult, der gegen Hartberg ein Duell auf Augenhöhe erwartet: "Wir sind auf ein enges Match eingestellt, in dem es auf Kleinigkeiten ankommt. Die Tagesform wird entscheiden." Kapitän Thorsten Mahrer gab vor dem Duell in der Oststeiermark eine klare Marschrichtung vor: "Wir werden alles raushauen, um weiter ungeschlagen zu bleiben und im besten Fall einen Dreier einzufahren." Auf Unverständnis stießen bei dem 33jährigen zuletzt Pfiffe seitens der Zuschauer, nachdem die Kärntner gegen Altach spät den Ausgleich kassiert hatten. "Ich verstehe die Reaktion nicht. Es gibt immer Leute, die sich schwertun, den Fußball richtig einzuschätzen." Rückendeckung erhielt er auch von Pacult, der zudem betonte, "dass man nicht vergessen darf, wo die Austria vor zweieinhalb Jahren stand".