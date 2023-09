Hartberg feiert 3:0-Auswärtssieg gegen den WAC

Der TSV Hartberg hat nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Die Steirer feierten am Samstag gegen den WAC einen 3:0-(1:0)-Auswärtssieg und schoben sich damit in der Tabelle zumindest vorerst auf Platz vier. Maximilian Entrup (7., 65.) und Rückkehrer Donis Avdijaj (62.) trafen gegen die Wolfsberger, die nun schon seit fünf Runden auf einen Dreier warten.

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Entrup erzielte das 1:0 für Hartberg

Die Hartberger erwischten einen gelungenen Start und wurden bereits nach 65 Sekunden erstmals gefährlich. Entrup legte für Tobias Kainz ab, dessen Schuss aus guter Position verfehlte jedoch klar das Tor. In der 5. Minute scheiterte Entrup noch an WAC-Goalie Hendrik Bonmann, zwei Minuten später machte es der Ex-Rapidler aber besser und überwand Bonmann nach Pass von Manuel Pfeifer mit einem Lupfer. Zunächst wurde auf Abseits entschieden, der Videoassistent schritt ein und gab das Tor. Die Wolfsberger fanden erst nach rund 20 Minuten etwas besser in die Partie, doch nach Chancen von Thomas Sabitzer (21./Kopfball daneben) und Thierno Ballo (22./Hartberg-Tormann Raphael Sallinger parierte) war das Pulver der Gastgeber auch schon wieder verschossen. Die letzte Offensivaktion vor der Pause gehörte den Hartbergern, Bonmann blieb gegen Dominik Frieser Sieger (45.+2). WAC-Trainer Manfred Schmid reagierte zur Pause mit einem Dreifach-Wechsel, unter anderem musste Kapitän Mario Leitgeb in der Kabine bleiben. Die Tausche schienen zunächst Wirkung zu zeigen, die Wolfsberger wurden druckvoller und kamen dem Ausgleich in der 46. Minute nahe, als Sallinger einen Schuss aus spitzem Winkel von Nikolas Veratschnig entschärfte. Allerdings brachten die Hartberger die Partie bald wieder unter Kontrolle und sorgten nach einer guten Stunde mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Entrup spielte zur Mitte, Bonmann ließ den Ball passieren und der kurz zuvor eingewechselte Avdijaj musste nur noch ins leere Tor vollenden. Das 3:0 für den TSV resultierte aus einem Konter. Christoph Lang schickte den aus der eigenen Hälfte startenden Entrup, und der Stürmer erzielte zwischen die Beine von Bonmann sein fünftes Saison-Tor. Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl war nach dem dritten Tor dermaßen entzückt, dass sie sich zum Auswärtsfansektor begab und dort zwecks Getränke-Versorgung einige 100-Euro-Scheine an die mitgereisten Anhänger verteilte. Unterdessen betrieb der WAC vergeblich Schadensbegrenzung - Sallinger war bei einem Schuss von Bernhard Zimmermann zur Stelle (75.) und Adis Jasic ließ eine gute Kopfball-Gelegenheit aus (83.).