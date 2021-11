Hartberg feiert Last-Minute-Sieg gegen den LASK

Der TSV Hartberg hat am Sonntagnachmittag in der 16. Runde der Fußball-Bundesliga seinen zweiten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Gegen den LASK bescherte TSV-Stürmer Dario Tadic mit einem Doppelpack den Oststeirern drei Punkte, die damit in der Tabelle nun bei 20 Zählern halten und vor dem abschließenden Ligaspiel zwischen Ried und Rapid auf Rang sieben kletterten. Der Siegestreffer fiel dabei in der 94. Minute. Der LASK, für den Mamoudou Karamoko traf, bleibt Vorletzter.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Die Steirer bejubeln den 2. Heimsieg nach Tadic-Doppelpack