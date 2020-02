Hartberg gegen Rapid im Duell mit Torgarantie

Der TSV Hartberg verteidigt am Sonntag (14.30 Uhr) seine Positiv-Bilanz gegen Rapid. Die Steirer, die in torreichen Duellen mit dem Rekordmeister zumeist gut aussahen, könnten in der 20. Fußball-Bundesliga-Runde auch das große Saisonziel fixieren. Mit dem finanziell lukrativen Einzug in die Meisterrunde wäre für die Truppe von Coach Markus Schopp nämlich auch der erneute Klassenerhalt fix.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Für Rapid geht es um den nächsten Sieg