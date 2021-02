Das Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen TSV Hartberg und WSG Tirol wird am 23. Februar (18.30 Uhr) nachgeholt. Das gab die Liga am Freitag bekannt. Die ursprünglich am vergangenen Dienstag angesetzt gewesene Partie war wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Hartberg abgesagt worden.

Quelle: APA