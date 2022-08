Hartberg hofft auf ersten Bundesliga-Erfolg über Ried

Im Duell TSV Hartberg gegen die SV Ried treffen am Samstag (17:00 Uhr) in der sechsten Runde der Fußball-Bundesliga zwei zuletzt ergebnistechnisch formschwache Teams aufeinander. Beide warten seit drei Liga-Spielen auf einen vollen Erfolg und finden sich im Tabellenkeller wieder. Favoriten gibt es in diesem Spiel keinen. Die Steirer, die in der Bundesliga gegen Ried bisher sieglos blieben, hatten zwei Wochen Vorbereitungszeit auf dieses Duell - womöglich ein kleiner Vorteil.

Klaus Schmidt will mit Hartberg den zweiten Saisonsieg einfahren