Hartberg holt serbischen Stürmer aus Lettland

Der TSV Hartberg hat in der Offensive nachgebessert und mit Nemanja Belakovic einen neuen Angreifer verpflichtet. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der 24-jährige Serbe unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Er stand zuletzt bei Spartaks Jurmala in Lettland unter Vertrag. Dort hatte er mit 26 Toren in 54 Ligaspielen auf sich aufmerksam gemacht.