Hartberg in Bundesliga weiter sieglos - 1:1 bei WSG Tirol

Der TSV Hartberg ist nach fünf Runden Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga. Die Steirer kamen am Sonntag bei der WSG Tirol nicht über ein 1:1 hinaus und sind weiterhin das einzige sieglose Team der Liga. Kelvin Yeboah brachte die Tiroler vor 475 Zuschauern in Innsbruck - bis zu 1.500 wären laut Corona-Auflagen zugelassen gewesen - in Führung (30.). Hartbergs Rajko Rep gelang per Kopf der Ausgleich (74.).

SN/APA (EXPA)/EXPA/STEFAN ADELSBERG Ein 1:1, das keines der beiden Teams wirklich glücklich macht