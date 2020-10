Hartberg in "schwieriger Phase" empfängt Wiener Austria

Es ist eine "schwierige Phase", in der Hartberg am Samstag (17.00 Uhr) laut Coach Markus Schopp die Wiener Austria empfängt. Nach fünf Runden der Fußball-Bundesliga ist der Tabellenletzte aus der Steiermark als einziges Team noch ohne Sieg und damit schon unter Druck. Und auch die Austria, die am Dienstag im Cup - diesmal in Wien - neuerlich auf Hartberg trifft, will nach dem 0:2 gegen Salzburg wieder anschreiben.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Balance stimmt für Schopp noch nicht