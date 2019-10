Hartberg kehrt mit 1:0 bei Tirol auf Siegerstraße zurück

Mit einem 1:0-(0:0)-Erfolg bei der WSG Tirol ist der TSV Hartberg am Sonntag in der Fußball-Bundesliga auf die Erfolgsstraße zurückgekehrt. Nach nur einem Punkt aus den jüngsten vier Partien sorgte das Goldtor von Rajko Rep (61.) wieder für einen vollen Erfolg, mit dem die Steirer in der Tabelle Platz sechs absicherten.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Rajko Rep sorgte für den entscheidenden Treffer