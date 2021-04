Hartberg könnte Abstiegsthema in Südstadt ad acta legen

Für den TSV Hartberg könnte das Abstiegsthema am Samstag so gut wie beendet sein. Mit einem Auswärtssieg gegen die Admira hätten die Steirer in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga sieben Runden vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht. In diesem Fall dürfte man sich ganz auf das Erreichen des Europacup-Play-offs konzentrieren.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Hartberg-Trainer Schopp hofft auf Sieg gegen Admira