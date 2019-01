Hartberg lieh Mittelfeldspieler Camara von Salzburg aus

Der TSV Hartberg hat am Dienstag die Verpflichtung von Mohamed Camara bekannt gegeben. Der zentrale Mittelfeldspieler aus Mali wird von Red Bull Salzburg bis Saisonende ausgeliehen, wie die beiden Fußball-Bundesligisten vermeldeten. Der 19-jährige Camara spielte im Herbst beim FC Liefering in der 2. Liga, wo er in 14 Meisterschaftsspielen zwei Tore schoss.

Camara wird bei den Hartbergern seinen Landsmann Youba Diarra ersetzen, der mit einem Kreuzbandriss langfristig ausfällt. Der Leihvertrag zwischen dem Aufsteiger und Salzburg wurde deshalb aufgelöst, der 20-Jährige wird seine Therapie beim Meister fortsetzen. Hartberg hatte im Mittelfeld nicht nur durch die Verletzung von Diarra Handlungsbedarf. Der ursprünglich bis Saisonende von Sturm Graz ausgeliehene Ivan Ljubic wurde von den Steirern am Montag vorzeitig zurück nach Graz geholt. Anzeige Quelle: APA