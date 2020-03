Hartberg möchte Heimserie gegen WSG Tirol fortsetzen

Für den TSV Hartberg geht es nach der fixierten Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gegen WSG Tirol. Die Steirer möchten ihr stolze Heimbilanz - in fünf Spielen gab es keine Niederlage - weiter ausbauen. Hartberg-Trainer Markus Schopp hofft zum Abschluss des Grunddurchganges am Samstag (17.00 Uhr) auf einen Sieg gegen ambitionierte Wattener.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Markus Schopp zeigt Respekt vor Wattens