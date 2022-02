Hartberg muss sich gegen Admira mit 1:1 begnügen

Der TSV Hartberg hat im engen Rennen um die Plätze in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga Punkte liegen gelassen. Die Oststeirer mussten sich in der ersten Frühjahresrunde gegen die Admira am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Winter-Zugang Jan Vodhanel (44.) brachte den Vorletzten der Tabelle per Freistoß in Führung, Jürgen Heil (63.) gelang nach Seitenwechsel der Ausgleich für die Hartberger.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Vodhanel (r.) brachte bei der Admira Schwung