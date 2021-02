Hartberg nach 1:0-Erfolg gegen WSG Tirol Liga-Siebenter

Der TSV Hartberg hat sich in der Fußball-Bundesliga auf Rang sieben verbessert. Die Steirer feierten am Dienstagabend im Nachtragsspiel der 16. Runde gegen WSG Tirol einen schmeichelhaften 1:0-Heimerfolg und zogen mit nun 22 Punkten nach 18 Spielen an St. Pölten (20) und der Austria (21) vorbei. Auf die sechstplatzierten Tiroler, die aktuell als letztes Team in der Meistergruppe vertreten wären, fehlen nur noch zwei Zähler. Vier Partien stehen vor der Ligateilung noch aus.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Comebacker Rajko Rep war Hartbergs gefeierter Held