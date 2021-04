Hartberg nach 1:0 über Austria in Quali-Gruppe Erster

Der TSV Hartberg hat das Spitzenspiel in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Steirer feierten am Samstag einen 1:0-Heimsieg über die Wiener Austria und übernahmen damit zwei Punkte vor den Wienern Platz eins. Das entscheidende Tor erzielte Manfred Gollner in der 86. Minute aus einem Elfmeter, sein Treffer bedeutete den dritten Sieg des TSV über die "Veilchen" im dritten Liga-Saisonduell.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Wenig Höhepunkte bei Hartberg gegen Austria