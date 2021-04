Hartberg nach 2:1 über Altach Quali-Gruppen-Erster

Der TSV Hartberg hat am Dienstag die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Steirer feierten gegen den SCR Altach einen 2:1-Heimerfolg über den SCR Altach und liegen damit zwei Punkte vor der Austria. Daniel Maderner brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung, Tobias Kainz gelang 13 Minuten später der Ausgleich und "Joker" Lukas Ried sorgte in der 85. Minute für die Entscheidung.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Hartberg jubelte über Sieg gegen Altach