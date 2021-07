Hartberg nimmt Firma Egger Glas in Vereinsnamen auf

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg hat mit der Firma Egger Glas einen neuen Namenssponsor gefunden. "Der Vereinsname wird ab sofort auf TSV Egger Glas Hartberg geändert", teilten die Oststeirer in einer Aussendung am Freitag über den Gewinn eines "langjährigen, sehr treuen und verlässlichen Partners" mit. "Ein derartiges Sponsoring in diesen schwierigen Zeiten ist absolut keine Selbstverständlichkeit", erklärte TSV-Obmann und -Geschäftsführer Erich Korherr.