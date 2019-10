Hartberg peilt bei WSG Tirol wieder Zählbares an

Der TSV Hartberg verteidigt im Innsbrucker Tivoli-Stadion seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga. Den nach Niederlagen gegen Salzburg, den WAC und den LASK sowie dem Remis bei Rapid aktuell vier Runden sieglosen Oststeirern ist die Austria nahe gerückt. Mit der WSG Tirol wartet am Sonntag (14.30 Uhr) ein Gegner, gegen den der Tabellensechste Zählbares mitnehmen will.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Schopp ist Achterbahnfahrt wohl schon gewohnt