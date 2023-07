Der TSV Hartberg hat die Lücke in der Innenverteidigung mit Ibane Bowat geschlossen. Der U21-Nationalteamspieler Schottlands wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom Fulham FC zum Fußball-Bundesligisten. Der 1,90 m große Linksfuß wurde in der Jugend von Chelsea und Fulham ausgebildet und spielte zuletzt leihweise in der zweiten niederländischen Liga für den FC Den Bosch.

