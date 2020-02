Hartberg trennt nach 2:2 gegen Rapid noch ein Punkt vom Ziel

Nur wenige Augenblicke haben dem TSV Hartberg zum vorzeitigen Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gefehlt. Weil Rapid in der 93. Minute das 2:2 gelang und danach Austria Wien gegen Salzburg spät einen Punkt holte (2:2), brauchen die Steirer in den ausstehenden Partien gegen den LASK und WSG Tirol noch einen Punkt, um fix zum Kreis der Top sechs zu gehören.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Hartberg gab die Führung aus der Hand