Hartberg und Lustenau auf der Suche nach Erfolgserlebnis

Zwölfter gegen Zehnter: Der TSV Hartberg empfängt Aufsteiger SC Austria Lustenau am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) im "Kellerduell" der Fußball-Bundesliga in der Profertil Arena. Beide Teams haben ein Erfolgserlebnis in der vorletzten Runde vor der Winterpause dringend nötig. Die Steirer haben die jüngsten vier Partien verloren, die vier Zähler davor liegenden Vorarlberger sind neun Partien sieglos, konnten zuletzt aber mit zwei Remis immerhin ihre Niederlagenserie stoppen.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Klaus Schmidt braucht dringend drei Punkte im Duell mit Lustenau