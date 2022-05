Hartberg und Ried schaffen mit 1:1 den Klassenerhalt

Der TSV Hartberg und die SV Ried haben den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Steirer und die Innviertler trennten sich am Freitagabend im 10. und letzten Spiel der Qualifikationsgruppe vor 3.730 Zuschauern in der Profertil Arena mit 1:1 und sind damit auch 2022/23 im Oberhaus vertreten. Die Rieder gingen punktgleich vor dem Vorletzten Hartberg über die Ziellinie. Die einen Zähler dahinter liegende Admira muss den schweren Gang in die 2. Liga antreten.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Avdijaj traf für Hartberg