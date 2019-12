Jürgen Heil hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist TSV Hartberg vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Das gab der Tabellensechste am Freitag bekannt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist seit Juli 2015 bei den Steirern tätig und brachte es in der laufenden Saison auf 14 Pflichtspieleinsätze, 13 davon in der Meisterschaft.

Quelle: APA