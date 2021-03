Hartberg verpasste nach Last-Minute-Tor St. Pöltens Top 6

Der TSV Hartberg hat den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf dramatische Art und Weise verpasst. Die Oststeirer trennten sich am Sonntag im eigenen Stadion vom SKN St. Pölten nach einem turbulenten Schlagabtausch mit 3:3 (0:1) und müssen als Tabellensiebenter in die Qualifikationsrunde. Trotz gedrehtem zweimaligem Rückstand fingen sich die Hartberger in der Nachspielzeit den Last-Minute-Ausgleich ein.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Hartberg blieb trotz 3:2-Führung nur der Weg in die Qualigruppe