Hartberg verpflichtete Ertlthaler, Petrovic und Tijani

Der TSV Hartberg hat am Donnerstag weitere Transfers bekanntgegeben. Mittelfeldspieler Julius Ertlthaler wechselt vom SV Mattersburg in die Steiermark, wo er einen Vertrag bis Sommer 2021 erhält. Ein Jahr länger bleiben soll Borna Petrovic, der vom kroatischen Fußballmeister Dinamo Zagreb kommt. Zuletzt war der 22-jährige Mittelstürmer an den slowenischen Verein Rudar Velenje verliehen.

SN/gepa pictures/ jasmin walter Samson Tijani.