Hartberg verschärft mit 2:0-Heimsieg Rieds Ergebnis-Krise

Der TSV Hartberg hat nach drei Niederlagen den Weg zurück auf die Siegerstraße gefunden. Die Oststeirer besiegten die SV Ried in der 6. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag mit 2:0. Debütant Eylong Almog (62.) und Dario Tadic (91.) verschärften die prekäre Situation im Innviertel. Denn Ried hält vor den Spielen gegen den LASK und Salzburg bei vier Punkten und nur einem Sieg. In Hartberg setzte es die dritte Niederlage in Folge.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Almog trifft beim Debüt für Hartberg