Hartberg verstärkte sich mit zwei Mittelfeldspielern

Einen Tag vor dem Start in die Fußball-Bundesligasaison hat der TSV Hartberg am Samstag noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Steirer verstärkten sich mit den zwei afrikanischen Mittelfeldspielern Jodel Dossou (Benin) und Bakary Nimaga (Mali). Beide sind am Sonntag in Mattersburg noch nicht spielberechtigt.

Dossou kam vom FC Vaduz aus der zweiten Schweizer Liga und hat bereits Österreich-Erfahrung. Der 27-Jährige war 2014 von Red Bull Salzburg unter Vertrag genommen worden und spielte für FC Liefering und Austria Lustenau. Der 24-jährige Nimaga spielte zuletzt für den türkischen Zweitligisten Hatayspor. Dossou unterschrieb in Hartberg für zwei Jahre, Nimaga für ein Jahr mit Option. Quelle: APA