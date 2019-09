Hartberg will den WAC rennen lassen

Am Sonntag gastieren Europacup-Helden in der Profertil Arena zu Hartberg. Der WAC ist nach dem Sensationssieg in der Europa League über Borussia Mönchengladbach (4:0) "on fire", wie Trainer Gerhard Struber meinte. Hartberg erwartet die Kärntner ausgeruht, Coach Markus Schopp versprach: "Der WAC wird am Sonntag sicher nicht einen Meter weniger rennen müssen als gestern."

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Hartberg-Trainer Markus Schopp