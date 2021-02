Hartberg will gegen Ried auf Erfolgswelle bleiben

Der TSV Hartberg nimmt das Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen die SV Ried voller Zuversicht in Angriff. In der Vorwoche gelang mit dem Auswärts-1:0 gegen die Wiener Austria der erste Sieg in diesem Kalenderjahr, nun soll der positive Trend gegen die Innviertler fortgesetzt werden.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Schopp warnte nach Erfolg in Wien vor Riedern