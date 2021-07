Hartberg will mit Erfahrung und "Kabine" in Meistergruppe

Alte Besen kehren gut. Trainer Kurt Russ vertraut beim TSV Hartberg auf etabliertes Personal, will beim ältesten Team der Liga weder persönlich noch spieltaktisch gänzlich neue Wege beschreiten. Um das Saisonziel Platz sechs anpeilen zu können, benötigt sein Team aber noch Zeit. Vor allem in der Offensive werden die Neuen sich einspielen müssen. Zuletzt wurden drei Stellen im Kader nachbesetzt.

Russ, für den mit der Beförderung zum Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga "ein Traum in Erfüllung" gegangen war, möchte nahtlos an die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Markus Schopp in Hartberg anknüpfen. "Wir wollen nichts verändern, sondern das, was wir gut gemacht haben, verbessern", erklärte Russ bei der Saisonauftakt-Veranstaltung der Bundesliga. Er wolle sich in seiner neuen Rolle nicht verstellen, er sei ein kommunikativer und hilfsbereiter Mensch, meinte Russ, das verkörpere er als Co- wie auch als Cheftrainer. Mit dem 3:0-Erfolg im Cup gegen Regionalligist Bad Gleichenberg ist der Einstand gelungen.

Russ setzt auf erfahrene Routiniers - mit 25,6 Jahren stellen die Oststeirer den ältesten Kader der Bundesliga - und ein intaktes Mannschaftsgefüge. "Bei uns ist es schon so, dass eigentlich die Kabine oft Punkte macht." Diese hat mit dem 34-jährigen Mario Sonnleitner an nationaler und internationaler Erfahrung dazu gewonnen. Russ: "Er hat Routine, ist vom alten Schlag, da können sich die jungen Spieler anhalten." Mit einem Tor im Cup und dem Startelfmandat hat der langjährige Rapidler gezeigt, dass er "absolut matchfit" ist.

Blieb das Personal defensiv fast unverändert, musste im Angriff auf die Abgänge der Schlüsselkräfte Florian Flecker (LASK) und Rajko Rep (Sepsi OSK, Rumänien) reagiert werden. Obmann Erich Korherr sprach von "drei bis vier Spielern", die noch kommen sollten. Mit dem Serben Nemanja Belakovic, dem ausgeliehenen deutschen Talent Noel Niemann sowie Seth Paintsil, der die Bundesliga bereits kennt, ließ man den Worten Taten folgen. Zur Wahrung der Stimmung in der Kabine ist es allerdings "wichtig, dass wir mit neuen Spielern, die kommen, keine Unruhe hereinbringen", erläuterte Russ.

Der 28-fache Teamspieler Russ beteuerte, dass der TSV "noch Zeit braucht, um bei hundert Prozent zu sein." Mit voller Mannstärke und funktionierenden Automatismen jedoch rief der Trainer ein selbstbewusstes Saisonziel aus: "Wir wollen um Platz sechs spielen." Trotz Abgängen von Leistungsträgern und neu zusammengestelltem Trainerteam ein optimistisches Unterfangen, das Wegbereiter Schopp im vergangenen Frühjahr noch verpasst hatte.