Hartbergs Remis-Könige machen 0:2 in St. Pölten wett

Der TSV Hartberg lässt sich vom SKN St. Pölten noch nicht abhängen. Die Steirer kamen am Samstag in St. Pölten in der 11. Runde der Fußball-Bundesliga nach einem Zweitore-Rückstand noch zu einem 2:2. Rajko Rep (29.) und Thomas Rotter (84.) bescherten dem Tabellensiebenten einen verdienten Punktgewinn. In der Tabelle liegt Hartberg weiter vier Punkte hinter den Niederösterreichern, für die Alexander Schmidt (17.) und Robert Ljubicic (25.) trafen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Punkteteilung in St. Pölten