Heimmacht Ried nimmt Sieg gegen Hartberg ins Visier

Mit Ried peilt Interimscoach Christian Heinle den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga an. Im Duell mit Tabellennachbar TSV Hartberg wollen die "Wikinger" auch ihre Heimserie (3 Siege, 3 Remis) fortsetzen - vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr vor Fans. Ein Dreier käme beiden Teams nicht ungelegen, schließlich kann es schnell gehen: Zwar ist das Duo nur je 7 Punkte von Platz 2 entfernt, der Vorsprung auf Schlusslicht Tirol beträgt aber ebenfalls lediglich 4 Zähler.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Ried-Coach Heinle setzt gegen Hartberg auf Heimstärke