Heimo Pfeifenbergers Job wackelt

Die schwachen Vorstellungen des Wolfsberger AC in der Fußball-Bundesliga sorgen beim Club von Trainer Heimo Pfeifenberger für schlechte Stimmung. Nach dem 0:2 bei der Wiener Austria am Wochenende meldete sich nun Clubchef Dietmar Riegler zu Wort. "In so einer Situation kann man nicht mehr sagen, dass der Trainer fest im Sattel sitzt", sagte Riegler gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Montag-Ausgabe).

SN/APA/HANS PUNZ Die Ära Pfeifenberger in Wolfsberg könnte bald zu Ende gehen