Heimsieg von Ried, erster Punkt für Kloses Altacher

Die SV Ried hat am Samstag die ersten drei Punkte in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Innviertler, die sich schon zum Auftakt vor einer Woche gegen Rapid (0:1) stark präsentiert hatten, setzten sich im Heimspiel der 2. Runde gegen Aufsteiger Austria Lustenau 1:0 (1:0) durch. Im Westen trennten sich Altach und der WAC 2:2 (1:0), der neue Altach-Coach Miroslav Klose holte damit den ersten Punkt an seiner ersten Cheftrainer-Wirkungsstätte.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Miroslav Klose durfte sich über Tore und einen Punkt freuen