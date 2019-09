Heimspiel gegen LASK für Sturm Herausforderung und Chance

Der Schlager der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga steigt am Samstag (17.00) in Graz, wenn der Tabellenvierte Sturm den zweitplatzierten Vizemeister LASK empfängt. "Das Spiel ist für uns eine Herausforderung, aber auch eine große Chance", betonte Trainer Nestor El Maestro am Donnerstag mit Blick auf die aktuelle Rangliste, in der sein Team nur einen Zähler hinter den Oberösterreichern liegt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Ivan Ljubic (Sturm/links) gegen Thomas Goiginger