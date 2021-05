Heraf bleibt wie erwartet Ried-Trainer - Zweijahresvertrag

Trainer Andreas Heraf und Fußball-Bundesligist SV Ried gehen erwartungsgemäß auch in Zukunft gemeinsame Wege. Der 53-jährige Wiener einigte sich mit der Clubführung der Innviertler auf eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus und unterzeichnete am Freitag einen Zweijahresvertrag. Der war die Belohnung für eine starke Serie samt Klassenerhalt als Nachfolger des nach dem Grunddurchgang zurückgetretenen Miron Muslic. In der Qualigruppe ist Ried nach acht Partien unbesiegt.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Andreas Heraf bleibt der SV Ried erhalten