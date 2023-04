Hitziger Bundesliga-Klassiker: Rapid Wien und Red Bull Salzburg trennen sich 1:1

In einem unterhaltsamen Bundesliga-Spiel erzielte Salzburgs Karim Konaté in der 15. Minute spektakulär aus spitzem Winkel das 1:0, Rapid-Routinier Guido Burgstaller gelang in Minute 44 der verdiente Ausgleich. Am Ende fehlten der Partie die hochkarätigen Torchancen, dennoch wurde es noch einmal turbulent zwischen den Erzrivalen. Lesen Sie das Match hier auch im Liveticker nach!

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg konnte am Mittwoch die starke, abgebrühte Leistung, die die Truppe von Trainer Matthias Jaissle am vergangenen Sonntag gegen Sturm Graz gezeigt hatte, gegen Rapid in einem hektischen, packenden Kampf nicht ganz bestätigen. Beim 1:1 in Wien waren die Hütteldorfer dem Sieg sogar etwas näher.

Die unglaubliche Auswärtsserie der Bullen endete am Mittwoch nach zwölf Ligasiegen in Folge in fremden Stadien. Vom 1:1 profitierte vor allem Sturm Graz und machte Punkte im Titelkampf auf Salzburg gut. Den Bundesliga-Rekord an Auswärtssiegen in Folge vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie von Austria Wien (Mai bis November 1985) mit zwölf konnten die Bullen nicht brechen.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle musste seine Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Sturm Graz am vergangenen Sonntag gezwungenermaßen an einer Position ändern. Für den an der Schulter verletzten Junior Adamu stürmte Youngster Karim Konate, der in Graz nach seiner Einwechslung schon eine überzeugende Leistung gezeigt hatte.

Rapid begann aber wie aus der Pistole geschossen. Gleich nach sieben Sekunden fanden die Hütteldorfer die erste große Möglichkeit vor. Nach einer Flanke von Schick blockte Oumar Solet nach einem Schuss von Bajic den Ball in höchster Not noch vor dem Tor ab. Der Rekordmeister aus Wien bestimmte die Anfangsphase ganz klar, wirkte überaus aggressiv und spielfreudig. Es war nichts davon zu sehen, dass sich die Truppe von Trainer Zoran Barisic für das Cupfinale am Sonntag gegen Sturm schonen wolle.

Salzburg hatte Probleme, Rapids Tempo mitzugehen. Burgstaller kam mit seinem Schuss nicht an Salzburg-Kapitän Nicolas Seiwald vorbei (13.). Der Serienmeister fand nicht richtig ins Spiel, schlug aber dann wie aus dem Nichts eiskalt zu, als sich die erste Chance bot. Koita passte in die Tiefe auf Konate, der aus ganz spitzem Winkel den Ball an Rapid-Torhüter Hedl vorbei ins kurze Eck knallte (15.).

Der Treffer wirkte für die Bullen als Befreiungsschlag, Rapid zeigte sich hingegen für einige Minuten geschockt. Seiwald scheiterte an der Stange (22.). Aber die Gastgeber wachten wieder auf. Die Bullen ließen dem Rekordmeister zu viel Spielraum. Das 1:1 war die logische Folge, als Solet und Co. nie richtig in die Zweikämpfe kamen und nur hinterherliefen. Eine sehenswerte Kombination nach einem Einwurf, der aber nicht korrekt war, schloss Burgstaller aus kurzer Distanz zum verdienten 1:1 ab (44.). Und nur zwei Minuten später jubelte Rapid erneut, aber zu früh. Torschütze Kerschbaum war beim Schuss von Greil, den Torhüter Köhn noch pariert hatte, knapp im Abseits gestanden, dies bestätigte der VAR.

Am Drücker blieb aber weiter der Tabellenvierte. Nach einem Fehlpass von Solet musste Torhüter Köhn gegen Burgstaller Kopf und Kragen riskieren, um das 1:2 zu verhindern (53.). Salzburg wurde erst in der 69. Minute wieder einmal gefährlich. Seiwald scheiterte mit einem Freistoß an Torhüter Hedl, Capaldo verpasste knapp (75.). Die Bullen fanden ansonsten kein Mittel mehr, Rapid in Verlegenheit zu bringen. Obwohl die Wiener ab der 82. Minute nach Rot für Sollbauer nach Tätlichkeit an Konate in numerischer Unterzahl agieren mussten. So bleibt der Kampf um den Titel spannend. Salzburg-Trainer Jaissle sagte: "Die Leistung war nicht gut genug. Wir konnten Rapid nicht richtig unter Druck setzen."

Das Match im Liveticker